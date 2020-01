Avis aux médias - Un défenseur des enfants demande au gouvernement libéral de débloquer enfin les fonds promis depuis longtemps pour qu'aucun enfant canadien n'aille à l'école le ventre vide

Nourrir le potentiel et la santé des enfants, un petit déjeuner à la fois !

BOUCHERVILLE, QC, le 18 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Daniel Germain, président et fondateur du Club des petits déjeuners, un organisme fondé au Québec il y a maintenant 25 ans, se rendra à Winnipeg cette fin de semaine avant la retraite du Cabinet libéral pour exiger que le gouvernement fédéral respecte enfin sa promesse de financer un programme national d'alimentation scolaire.

« Les libéraux ont fait de l'alimentation scolaire une priorité dans le dernier budget fédéral, mais ils n'ont toujours pas débloqué l'argent nécessaire pour que cela se réalise. Ils doivent agir maintenant. Il est inacceptable qu'un seul enfant dans un pays aussi prospère que le Canada se retrouve sans nourriture », a déclaré M. Germain. « Par exemple, au Québec, plus d'un enfant sur quatre va à l'école le ventre vide et un enfant sur deux dans les communautés autochtones. Ces statistiques sont inimaginables. Les enfants et adolescents ne peuvent plus attendre que le gouvernement agisse, leur avenir est à risque - le temps est venu de changer cette situation ».

Le Canada est actuellement le seul pays du G7 qui n'offre pas de programme d'alimentation scolaire financé par le gouvernement fédéral. Dans le dernier budget fédéral, les libéraux de Trudeau se sont engagés à travailler à la création d'un programme national, mais les écoles de la province et du pays n'ont pas encore accès à ce programme. C'est pourquoi chaque jour qui passe, de plus en plus d'enfants ont faim.

Au cours de son voyage à Winnipeg, M. Germain rencontrera des partenaires communautaires locaux pour aider à faire pression sur le gouvernement fédéral afin qu'il respecte enfin sa promesse de financer un programme national.

Faits saillants à propos du Club des petits déjeuners

Plus de 35 000 enfants comptent sur les 383 programmes du Club des petits déjeuners chaque jour au Québec;

Plus de 500 écoles primaires et secondaires en milieu défavorisé au Québec sont encore à rejoindre;

Dans tout le pays, plus d'un million d'enfants n'ont pas accès à un repas sain avant d'aller à l'école;

Le Club des petits déjeuners est présent partout au Canada pour plus de 240 000 enfants dans plus de 1 800 établissements scolaires;

Plus de 40 millions de petits déjeuners sont servis chaque année au pays avec l'aide de bénévoles et de partenaires terrains.

Détails de l'entrevue

Daniel Germain sera disponible pour des entrevues À WINNIPEG du dimanche 19 janvier au mardi 21 janvier ou PAR TÉLÉPHONE;

sera disponible pour des entrevues À du dimanche 19 janvier au mardi 21 janvier ou PAR TÉLÉPHONE; Freddie Wood , directeur de l'éducation de St Theresa Point , communauté Premières Nations du Nord du Manitoba , et ambassadeur du Club des petits déjeuners, est également disponible pour des entrevues - Il est à Winnipeg du samedi au mardi.

