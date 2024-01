Avis aux médias -Téléconférence de la NASA : le point sur la mission Artemis II

LONGUEUIL, QC, le 8 janv. 2024 /CNW/ - Le 9 janvier à 13 h 30 (HE), la NASA tiendra une téléconférence pour faire le point sur le programme Artemis et la station spatiale lunaire Gateway. Il sera aussi question des derniers développements d'Artemis II. Lors de cette mission, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen sera spécialiste de mission et le premier Canadien à survoler la Lune.

Les représentants des médias qui souhaitent participer par téléphone doivent s'inscrire au moins deux heures avant le début de la téléconférence en écrivant à [email protected]. Pour plus de détails, consultez l'avis aux médias de la NASA (en anglais seulement).

Date : 9 janvier 2024

Heure : 13 h 30 (HE)

Quoi : Téléconférence de la NASA

Lien : NASA TV

Pour solliciter une entrevue avec un expert de l'ASC, veuillez contacter notre Bureau des relations avec les médias.

Site Web : asc-csa.gc.ca

Suivez-nous dans les médias sociaux!

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements: Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]