GATINEAU, QC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à une visite guidée du pont-jetée LaSalle pour voir les travaux en cours en vue de l'installation du pont modulaire temporaire. Des représentants de Services publics et Approvisionnement Canada effectueront la visite guidée et répondront aux questions des médias.

Date : Le vendredi 13 septembre 2024 Heure : 13 h (heure de l'Est) Emplacement : Pont-jetée LaSalle - côté est du pont-jetée sur la route 2

Kingston (Ontario)

Les médias qui souhaitent assister à cette visite sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de SPAC à [email protected], avant vendredi à 10 h. Les renseignements concernant le stationnement seront communiqués une fois que les médias se seront inscrits à la visite.

Veuillez noter que le pont-jetée LaSalle est un chantier de construction en activité. Une séance d'orientation obligatoire sur la santé et la sécurité sera organisée sur place avant la visite. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié, tel qu'un casque, des chaussures de protection et un gilet réflecteur, est obligatoire à tout moment. Ces articles ne seront pas fournis. Le port d'un pantalon long est également obligatoire pour des raisons de santé et de sécurité.

