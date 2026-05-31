RÉGION DE YORK, ON, le 31 mai 2026 /CNW/ -Les représentants des médias sont invités à une séance de photos en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, de l'honourable Ali Ehsassi, député de Willowdale, de l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario, de l'honourable Todd McCarthy, ministre par intérim de l'infrastucture de l'Ontario, de Steven Del Duca, maire de Vaughan, et de Frank Scarpitti, maire de Markham.

Date : Lundi 1er juin 2026

Heure : 17 h (HAE)

Les représentants des médias peuvent s'inscrire pour assister à l'événement en envoyant un courriel à [email protected].

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] ; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected] ; Charlotte Carron, Bureau du ministre, Ministère des Transports, [email protected] ; Julia Caslin, Direction des communications, Ministère des Transports, [email protected]