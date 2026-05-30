MILTON, ON, le 30 mai 2026 /CNW/ - L'intégration de la nature dans les milieux urbains contribue à les rendre plus beaux, plus sains et plus durables. Les collectivités où il fait bon vivre reposent sur un équilibre entre les infrastructures construites et les espaces naturels qui, ensemble, renforcent la résilience climatique, préservent la biodiversité et favorisent l'accès à la nature.

Aujourd'hui, Adam van Koeverden, secrétaire d'État aux Sports et député de Burlington-Nord--Milton-Ouest, Kristina Tesser Derksen, députée de Milton-Est--Halton Hills-Sud, et Asif Siddiqui, directeur de la Muslim Families Development Corporation (Muslim Families), ont annoncé un investissement conjoint de près de 340 000 $ pour des aménagements paysagers en permaculture à Milton.

Axé sur les espaces publics sous-utilisés, ce projet d'aménagements paysagers permettra aux jeunes de la région d'étudier et d'évaluer des améliorations durables et respectueuses de l'environnement. Dans le cadre du programme Blue Dot Stewards, une initiative de mentorat et de leadership environnemental destinée aux jeunes, les participants perfectionneront des concepts fondés sur les principes de la permaculture, en plantant des espèces indigènes qui produisent de la nourriture ou des remèdes traditionnels.

Le projet aidera les jeunes participants à approfondir leurs connaissances sur l'environnement naturel et leur offrira davantage d'occasions de diriger et de collaborer. Les travaux seront effectués près du parc Sherwood, au départ du sentier Indian Creek, ainsi qu'au parc communautaire de Milton, et permettront d'améliorer environ 56 000 mètres carrés d'espaces verts publics.

La permaculture est un système de conception qui englobe un large éventail d'activités et de perspectives. Elle vise principalement à développer une agriculture permanente nécessitant peu d'intervention humaine pour être maintenue, comme c'est le cas des forêts nourricières pouvant produire des graines, des fruits ou des légumes de grande valeur. Les améliorations paysagères, comme celles qui seront effectuées grâce à cet investissement, contribuent à créer des écosystèmes plus robustes, à lutter contre l'insécurité alimentaire et à accroître la résilience face aux changements climatiques.

Muslim Families est un organisme communautaire qui se consacre au développement des jeunes, au bien-être social et à l'engagement civique. Depuis 2018, elle apporte notamment son soutien à diverses communautés d'immigrants et aux populations en situation de vulnérabilité grâce à des programmes pertinents et fondés sur des valeurs.

Citations

« La région de Halton ne manque pas de leaders communautaires et, grâce à des programmes comme Blue Dot Stewards, un plus grand nombre de jeunes de la région peuvent découvrir leurs talents tout en contribuant à rendre leur collectivité plus belle et plus durable. Nous ferons avancer ces travaux en démontrant le pouvoir qu'ont les jeunes pour bâtir de meilleures collectivités. »

Adam van Koeverden, secrétaire d'État aux Sports et député de Burlington-Nord--Milton-Ouest, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ici, à Halton, nos jeunes sont au cœur d'une transformation positive au sein de notre collectivité. Le gouvernement du Canada soutient cette initiative parce qu'elle permet aux jeunes leaders de contribuer à renforcer la résilience climatique, à embellir nos collectivités et à améliorer la qualité de vie des Canadiens en rendant la nature plus accessible dans les milieux de vie.

Kristina Tesser Derksen, députée de Milton-Est--Halton Hills-Sud

« Cet investissement du gouvernement du Canada se traduit par des actions concrètes sur le terrain. Il permet de transformer des espaces non aménagés, souvent laissés à l'abandon, en écosystèmes communautaires florissants qui ont des retombées environnementales positives, en plus de donner aux jeunes l'occasion de diriger eux-mêmes ce changement. Voir des jeunes s'ancrer dans le monde réel, s'investir sur le terrain, travailler aux côtés de partenaires communautaires, municipaux et universitaires à ce niveau et à cette échelle, et bâtir quelque chose de durable tant pour les gens que pour l'environnement, avec l'appui du gouvernement fédéral, a été une source d'inspiration incroyable. C'est véritablement transformateur! »

Asif Siddiqui, directeur de la Muslim Families Development Corporation

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 230 766 $ dans le programme de jardins-forêts Blue Dot Stewards dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN), tandis que la Muslim Families Development Corporation contribue à hauteur de 107 612 $.

Le FIN soutient des projets dans le cadre desquels on utilise des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et les habitats fauniques, et améliorer l'accès à la nature pour les Canadiens.

Parmi les infrastructures naturelles figurent entre autres les forêts urbaines, les arbres des rues, les terres humides, les digues vivantes, les rigoles de biodégradation et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides incorporent à la fois des éléments d'infrastructures artificielles et naturelles. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, citons les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Au moins 10 % de l'enveloppe globale du programme a été allouée à des projets dirigés par des Autochtones.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures prises par le gouvernement fédéral permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et de soutenir la croissance des collectivités partout au pays.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Fonds pour les infrastructures naturelles

https://logement-infrastructure.canada.ca/nif-fin/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Asif Siddiqui, Directeur, Blue Dot Stewards, Muslim Families Development Corporation, 647-952-5393, [email protected]