GATINEAU, QC, le 8 janv. 2025 /CNW/ -

Événement : séance d'information technique dans Teams de Microsoft

Date : 9 janvier 2025

Heure : 14 h 15 (HE)

Des représentants du CRTC tiendront une séance d'information technique sur le travail qu'accomplit le CRTC pour mettre en œuvre la Loi sur la diffusion continue en ligne. La séance portera sur les façons d'appuyer un système de radiodiffusion pérenne qui appuie un environnement durable, équitable et concurrentiel pour les petits, moyens et grands radiodiffuseurs, les fournisseurs de services de télévision et les services de diffusion continue en ligne.

Remarques

Les représentants des médias qui souhaitent assister à la séance d'information doivent s'inscrire auprès du CRTC en écrivant à [email protected] pour obtenir le lien à la séance dans Teams de Microsoft et le numéro pour accéder à la téléconférence, et ce, d'ici le 9 janvier,12 h (HE).

Les représentants des médias qui assisteront à la séance par téléconférence auront l'occasion de poser des questions.

