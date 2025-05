Le portail d'accréditation est ouvert en vue de la visite royale 2025 de Leurs Majestés le roi Charles III et la reine Camilla

OTTAWA, ON, le 15 mai 2025 /CNW/ - Des fonctionnaires de Patrimoine canadien tiendront une séance d'information technique mardi afin de fournir aux médias des renseignements logistiques concernant la visite royale au Canada de Leurs Majestés le roi Charles III et la reine Camilla, plus tard en mai. Leurs Majestés se rendront dans la région de la capitale du Canada, où le roi prononcera le discours du Trône pour ouvrir la session parlementaire.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

ÉVÉNEMENT : Breffage technique pour les médias

DATE : Le mardi 20 mai

HEURE : 10 h 30

La séance d'information technique sera virtuelle uniquement. Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire canadienne pourront participer à la période de questions. Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Accréditation :

Tous les journalistes qui souhaitent couvrir la visite royale 2025 doivent être accrédités, conformément aux procédures habituelles de la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

Les membres permanents de la Tribune doivent s'inscrire à l'avance au breffage technique en envoyant leur nom à [email protected].

Les non-membres de la Tribune doivent demander une accréditation temporaire à [email protected].

Tous les journalistes souhaitant couvrir l'activité devront se munir d'une carte d'identité de la visite royale. Au moment de votre inscription auprès de la Tribune de la presse parlementaire, vous devrez fournir une photo d'identité de format passeport.

Vous avez jusqu'à 17 h (HE) le jeudi 22 mai pour soumettre votre demande d'accréditation.

Les journalistes accrédités seront informés du lieu et de la date où ils pourront récupérer leur laissez-passer.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]