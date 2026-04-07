Avis aux médias - Séance d'information technique - Chantiers majeurs de la saison 2026 dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les représentantes et représentants des médias à une séance d'information technique portant sur les chantiers routiers majeurs prévus au courant de la saison 2026 dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le mercredi 8 avril 2026



HEURE : 10 h



LIEU : Québec

* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à l'activité de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724