GATINEAU, QC, le 11 mars 2026 /CNW/ - Des représentants du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) tiendront une séance d'information technique virtuelle pour donner un aperçu de plans visant à protéger les Canadiens contre l'ajout de frais à leurs forfaits de services Internet et de téléphonie cellulaire. Ces plans s'inscrivent dans le cadre de mesures globales visant à accroître la protection des consommateurs.

Cette séance d'information technique aux médias vise à transmettre de l'information de fond et n'est pas tenue à des fins d'attribution. Ainsi, nous demandons aux représentants des médias de ne pas rediffuser cette rencontre, en tout ou en partie.

Événement : séance d'information technique dans Teams de Microsoft

Date : 12 mars 2026

Heure : 13 h (HE)

Remarques :

Les représentants des médias qui souhaitent assister à la séance d'information doivent s'inscrire auprès du CRTC en écrivant à [email protected] pour obtenir le lien à la séance dans Teams de Microsoft avant 12 h (HE), le 12 mars 2026.

pour obtenir le lien à la séance dans Teams de Microsoft avant 12 h (HE), le 12 mars 2026. Les représentants des médias qui assisteront à la séance par téléconférence auront l'occasion de poser des questions.

