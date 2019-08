Avis aux médias - Ruba Ghazal prendra part à une action pro-consigne du verre

QUÉBEC, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la responsable en matière d'environnement de Québec solidaire, Ruba Ghazal, prendra part à une action pro-consigne aujourd'hui de 11h30 à 13h30 à la Fontaine de Tourny, devant l'Assemblée nationale, avant de se rendre aux auditions publiques du mandat d'initiative sur les enjeux de recyclage et de valorisation locale du verre, qui débutent aujourd'hui à 14h à la salle Pauline-Marois.

Mme Ghazal sera disponible pour des entrevues sur place et par téléphone.

La députée de Mercier, qui est à l'origine de ce mandat d'initiative, souhaite ainsi marquer le lancement de cette importante consultation et rappeler l'appui populaire fort pour l'instauration d'une consigne sur les bouteilles de vin au Québec.

« Après plusieurs rendez-vous manqués, l'heure est venue d'emboîter le pas à la majorité de nos voisins canadiens et de mettre en place une consigne sur le verre, comme le souhaitent la majorité des Québécois et des Québécoises. C'est évident que les lobbyistes anti-consigne vont tout mettre en œuvre pour empêcher la démarche de voir le jour, comme ça a été le cas sous les anciens gouvernements, mais j'ai espoir que le ministre Charette va tenir tête aux lobbys et agir pour le bien commun », a déclaré Mme Ghazal.

AIDE-MÉMOIRE

Action pro-consigne

Date: 12 août 2019

Heure: 11h30 à 13h30

Lieu: Fontaine de Tourny, avenue Honoré-Mercier (devant l'Assemblée nationale)

Mandat d'initiative - Les enjeux de recyclage et de valorisation locale du verre

Date: 12 août 2019

Heure: 14h à 18h

Lieu: Salle Pauline-Marois, Assemblée nationale

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Sandrine Bourque, Aile parlementaire de Québec solidaire, (514) 560-0361, sandrine.bourque@assnat.qc.ca