Avis aux médias - Richard Hébert annoncera un investissement fédéral à l'appui de l'entrepreneuriat féminin dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

ALMA, QC, le 14 août 2019 /CNW/ - Richard Hébert, député du Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, sera au Collège d'Alma pour annoncer un investissement fédéral qui vise à appuyer l'entrepreneuriat féminin dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Événement : Annonce d'un investissement au titre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat



Date : Le jeudi 15 août 2019



Heure : De 10 h à 10 h 30



Lieu : Collège d'Alma

675, boulevard Auger Ouest

Alma (Québec)

Renseignements: Allen Alexandre, Conseiller principal et agent de liaison du secrétaire parlementaire, Cabinet de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, allen.alexandre@canada.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

