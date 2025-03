Avis aux médias - Résidences privées pour aîné-es (RPA) : lancement de la négociation coordonnée à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 31 mars 2025 /CNW/ - Plusieurs dizaines de travailleuses et travailleurs provenant de différentes résidences privées pour aîné-es (RPA) se rassembleront le 1er avril 2025 devant les bureaux du ministre du Travail, M. Boulet. Leur message : nous méritons plus que ce que nos employeurs nous offrent en ce moment. Les travailleuses et travailleurs des RPA ne demandent pas le ciel. Ils réclament un rattrapage salarial et un enrichissement qui reflètent les exigences de leur environnement de travail, et comme la grande majorité des salarié-es au Québec, ils veulent que leur employeur contribue à leur fonds de retraite. Des portes-paroles de la CSN seront disponibles pour répondre à vos questions.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse sur le lancement de la négociation coordonnée des RPA à Trois-Rivières. Qui :

Marlène Ross, représentante du secteur des résidences privées pour aîné-es.

Lucie Longchamps, vice-présidente responsable des secteurs parapublics et privés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) Quand : Mardi 1er avril dès 11 h Où : 1500, rue Royale, Trois-Rivières (Québec) G9A 6E6

À propos :

La FSSS-CSN est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux. Elle compte des milliers de syndiqué-es travaillant dans les résidences privées pour aîné-es (RPA) au Québec. Les priorités de ce secteur portent, entre autres, sur l'application d'une plateforme salariale, la création d'une mutuelle de formation, l'élaboration d'un régime de retraite et la coordination des négociations de conventions collectives.

