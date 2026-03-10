AVIS AUX MÉDIAS - REPORTÉ AU 23 MARS - La FCCQ lance Priorités économiques - Québec 2030

MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - En raison de la tempête de verglas prévue demain, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) annonce le report du lancement de Priorités économiques - Québec 2030.

La nouvelle date retenue pour l'événement est le lundi 23 mars 2026.

Ce document stratégique identifie des solutions concrètes et ambitieuses afin de surmonter les défis économiques auxquels le Québec fait face : main-d'œuvre, compétitivité, accès aux marchés et dynamisme régional.

Les journalistes qui souhaitent participer à cette conférence de presse sont priés de confirmer leur présence auprès de nous.

Quoi

Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ, présentera Priorités économiques - Québec 2030.

La présentation sera suivie d'une discussion avec des représentants d'entreprises.

Une période de questions et d'entrevues suivra.

Quand

Le lundi 23 mars 2026 à 9h30

Où

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

700, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, QC

Bureau RC-01, Espace des régions

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements médias : Mathieu Lavigne, chef de cabinet et directeur des relations médias, Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Cellulaire : 418 951-5196, [email protected]