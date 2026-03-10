/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La FCCQ lance Priorités économiques - Québec 2030/

MONTRÉAL, le 5 mars 2026 /CNW/ - La présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Véronique Proulx, invite les représentants des médias au lancement de Priorités économiques - Québec 2030, une vision commune du développement économique du Québec basée sur une vaste consultation amorcée l'automne dernier.

Ce document stratégique identifie des solutions concrètes et ambitieuses afin de surmonter les défis économiques auxquels le Québec fait face : main-d'œuvre, compétitivité, accès aux marchés et dynamisme régional.

Les journalistes qui souhaitent participer à cette conférence de presse sont priés de confirmer leur présence auprès de nous.

Quoi

Véronique Proulx , présidente-directrice générale de la FCCQ, présentera Priorités économiques - Québec 2030.

La présentation sera suivie d'une discussion avec des représentants d'entreprises.

Une période de questions et d'entrevues suivra.

Quand

Le mercredi 11 mars 2026 à 9h30

Où

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

700, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, QC

Bureau RC-01, Espace des régions

RSVP et entrevues

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent confirmer leur présence en écrivant à :

Mathieu Lavigne, chef de cabinet et directeur des relations médias

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Cellulaire : 418 951-5196

[email protected]

