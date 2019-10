Avis aux médias/REPORT : Journée des investisseurs de la Banque Scotia à Santiago, au Chili

TORONTO, le 21 oct. 2019 /CNW/ - En raison des récentes manifestations ayant eu lieu à Santiago et pour aider la ville à reprendre le cours normal de ses activités, la Banque Scotia a décidé de reporter au début de la nouvelle année sa Journée des investisseurs.

Nous espérons que la situation reviendra à la normale bientôt et nos pensées accompagnent nos employés et nos clients des secteurs touchés. Soyez assurés que nous sommes déterminés à tenir la Journée des investisseurs à Santiago au début de 2020 afin de présenter les activités croissantes de la Banque au Chili et notre engagement dans la région de l'Alliance du Pacifique. D'autres détails suivront.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias seulement : Clancy Zeifman, Communications mondiales, Banque Scotia, clancy.zeifman@scotiabank.com, Tél. : 416-933-1864; Relations avec les investisseurs seulement : Philip Smith, Relations avec les investisseurs, Banque Scotia, philip.smith@scotiabank.com, Tél. : 416-863-2866

