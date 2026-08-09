Avis aux médias - Rentrée collégiale

Qu'attendons-nous pour soutenir l'élan des cégeps?

MONTRÉAL, le 9 août 2026 /CNW/ -- À quelques jours de la rentrée des étudiantes et des étudiants des établissements collégiaux, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses trois fédérations du collégial, soit la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ), la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) et la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ), convient les médias à une conférence de presse où ils lanceront un appel à la classe politique.

Aide-mémoire

QUOI : Conférence de presse de la CSQ, FEC-CSQ, FPSES-CSQ et FPPC-CSQ

QUI : Éric Gingras, président de la CSQ

Youri Blanchet, président de la FEC-CSQ

Frédérique-Jade Belzile, présidente de la FPSES-CSQ

Éric Cyr, président de la FPPC-CSQ

QUAND : Le mardi 11 août 2026, à 10 h

OÙ : Maison du développement durable - Salle Clark50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC H2X 3V4

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 235 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

Profil de la FEC-CSQ

La Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) est un regroupement de quinze syndicats représentant près de 3500 enseignantes et enseignants de cégep venant de plusieurs régions du Québec. Fondée en 1968, la FEC-CSQ a toujours milité pour que les cégeps aient les moyens d'offrir aux étudiantes et étudiants une formation de qualité, préparatoire au marché du travail ou à l'université, tout en contribuant au développement de citoyennes et citoyens libres et autonomes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Profil de la FPSES-CSQ

La Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) représente plus de 5 000 membres œuvrant dans douze établissements du secteur collégial, trois du secteur universitaire et cinq organismes de services parapublics. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente près de 75 % du personnel professionnel des cégeps du réseau collégial, soit plus de 2 100 professionnelles et professionnels répartis dans 38 syndicats. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep.

SOURCE Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements: Étienne Richer, Conseiller aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 581 983-6130, Courriel : [email protected]