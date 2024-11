OTTAWA, ON, le 25 nov. 2024 /CNW/ - En temps de hausse des coûts et de montée en flèche des profits des entreprises, cette séance de discussion ouverte donnera aux travailleuses et travailleurs l'occasion de discuter avec le chef du NPD Jagmeet Singh.

Cette rencontre soulignera comment l'action collective peut faire adopter des politiques plus équitables.

Les conférencières et conférenciers traiteront de solutions permettant s'assurer l'abordabilité, la responsabilité des entreprises et de meilleures conditions aux travailleuses et travailleurs.

Événement : Rencontre de discussion ouverte syndicale tenue dans le cadre de la journée de lobbying du Congrès du travail du Canada (CTC) et mettant l'accent sur le besoin pressant d'assurer l'équité et l'abordabilité aux familles travailleuses.

Date et heures : le 26 novembre 2024, de 15 h 45 à 16 h 45

Lieu : Salon du Centre national des arts

Conférenciers et conférencières :

Jagmeet Singh , chef du NPD

, chef du NPD Siobhán Vipond, vice-présidente exécutive du CTC

Activiste syndical

« Plus que jamais, les travailleuses et travailleurs défendent bravement leurs droits et exigent de meilleures conditions, y compris des salaires équitables, des logements abordables et la reddition de comptes par les entreprises. Le mouvement n'a pas trait qu'aux chèques de paye--il vise à bâtir une société où tout le monde aura accès aux possibilités, à la sécurité et aux ressources nécessaires pour prospérer. En nous unissant, nous pourrons faire des pressions en vue de l'établissement de politiques audacieuses et équitables qui obligent les dirigeantes et dirigeants et les entreprises à rendre des comptes et qui font passer les personnes avant tout. Les travailleuses et travailleurs donnent le pas au changement, et leur voix remanie l'avenir pour les générations à venir. » --Siobhán Vipond, vice-présidente exécutive du CTC

