OTTAWA, ON, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Le vendredi 21 février 2025, les membres des médias sont invités aux écuries du Carrousel de la GRC avant la journée portes ouvertes et collecte de denrées du Carrousel de la GRC le 22 février 2025.

Les écuries seront accessibles et il sera possible de mener des entrevues avec les représentants du Carrousel et la Banque d'alimentation d'Ottawa.

L'accès à l'événement sera limité et restreint. Les représentants des médias doivent s'inscrire au préalable en communiquant avec les Relations avec les médias de la GRC à l'adresse [email protected] au plus tard le 20 février 2025, 13 h (heure de l'Est).

Détails :

Date : Vendredi 21 février 2025, à partir de 9 h.

Lieu : Au Centre du Carrousel de la GRC, situé au 1, chemin Sandridge, Ottawa.

D'autres dispositions pour les médias peuvent être prises sur demande.

Arrivée des médias : Les membres des médias sont priés d'arriver aux installations du Carrousel à 8 h 40 (heure de l'Est) ou signaler leur heure d'arrivée si elle diffère. Veuillez vous garer dans le stationnement réservé aux visiteurs face aux écuries ou le long du trottoir devant celles-ci. Les visiteurs doivent être accompagnés en tout temps.

Date limite d'inscription : 20 février 2025, 13 h (heure de l'Est)

Contexte :

Redonner à la communauté

Tradition annuelle depuis 1996, la journée portes ouvertes permettra encore une fois d'appuyer la Banque d'alimentation d'Ottawa. Les visiteurs sont invités à nous aider à remplir le carrosse en apportant une denrée non périssable ou un don en argent. La relation avec la Banque d'alimentation d'Ottawa a commencé il y a plusieurs décennies et nous sommes heureux de la renouer cette année.

Grâce à nos généreux visiteurs, nous avons amassé, lors de la journée portes ouvertes en 2024, plus de 4 000 $ et recueilli environ 2 900 livres de nourriture pour la Banque alimentaire d'Ottawa.

Renseignements supplémentaires :

Carrousel de la GRC

Accueillir le Carrousel

Journée portes ouvertes du Carrousel de la GRC

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias de la GRC : 613-843-5999