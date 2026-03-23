Avis aux médias - Remise du prix Égalité Thérèse-Casgrain - Dévoilement des lauréates et lauréats
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
23 mars, 2026, 07:00 ET
QUÉBEC, le 23 mars 2026 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, invite les représentantes et représentants des médias à assister à la 17e remise du prix Égalité Thérèse-Casgrain.
Accréditation obligatoire
Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à l'événement.
|
DATE :
|
Le mardi 24 mars 2026
|
HEURE :
|
17 h 00
|
LIEU :
|
Québec*
*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
Pour renseignements : Nicolas Gravel, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation ministre responsable de la Condition féminine, 367 867-7770
Partager cet article