Avis aux médias - Remise des Prix de la langue française de Montréal

MONTRÉAL, le 29 août 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, invite les représentantes et les représentants des médias à la cérémonie de remise des Prix de la langue française aux lauréats et lauréates de l'année 2025.
Au cours de cette cérémonie, qui se déroulera sous la présidence d'honneur de Catherine Ethier, auteure, chroniqueuse et animatrice, la Ville de Montréal reconnaîtra les personnes et les groupes dont les initiatives contribuent de façon importante au rayonnement du français dans la métropole.
DATE :
Mardi 2 septembre 2025
HORAIRE :
16 h 30
Accueil des médias
17 h
Accueil des invités et début de la cérémonie
Allocution de madame Valérie Plante, mairesse de Montréal
Allocution de madame Catherine Éthier, présidente d'honneur,
Remise des prix
Photographies
17 h 45
Photographie officielle des personnes et organisations
LIEU :
Hôtel de ville de Montréal
Hall d'honneur
275, rue Notre-Dame Est
Les représentantes et les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent confirmer leur présence à [email protected].
Les médias accompagnés d'une caméra doivent installer leurs équipements au plus tard avant 17 h, heure prévue d'arrivée des personnes et organisations lauréates et autres personnes invitées.
Les médias qui souhaitent réaliser des entrevues individuelles avec les personnes et organisations lauréates doivent transmettre une demande à cet effet au plus tard le 2 septembre à 13 h, à l'adresse suivante : [email protected].
