Avis aux médias - Remise des Prix de la langue française de Montréal

MONTRÉAL, le 29 août 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, invite les représentantes et les représentants des médias à la cérémonie de remise des Prix de la langue française aux lauréats et lauréates de l'année 2025.

Au cours de cette cérémonie, qui se déroulera sous la présidence d'honneur de Catherine Ethier, auteure, chroniqueuse et animatrice, la Ville de Montréal reconnaîtra les personnes et les groupes dont les initiatives contribuent de façon importante au rayonnement du français dans la métropole.

DATE :

Mardi 2 septembre 2025





HORAIRE : 16 h 30 Accueil des médias







17 h Accueil des invités et début de la cérémonie



Allocution de madame Valérie Plante, mairesse de Montréal



Allocution de madame Catherine Éthier, présidente d'honneur,

auteure, chroniqueuse et animatrice



Remise des prix



Photographies







17 h 45 Photographie officielle des personnes et organisations

lauréates 2025 et entrevues individuelles





LIEU :

Hôtel de ville de Montréal



Hall d'honneur



275, rue Notre-Dame Est

Les représentantes et les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent confirmer leur présence à [email protected] .

Les médias accompagnés d'une caméra doivent installer leurs équipements au plus tard avant 17 h, heure prévue d'arrivée des personnes et organisations lauréates et autres personnes invitées.

Les médias qui souhaitent réaliser des entrevues individuelles avec les personnes et organisations lauréates doivent transmettre une demande à cet effet au plus tard le 2 septembre à 13 h, à l'adresse suivante : [email protected] .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]