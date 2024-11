Avis aux médias - Remise des Prix de la langue française de Montréal

MONTRÉAL, le 27 nov. 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la responsable de la langue française au comité exécutif, Caroline Bourgeois, invitent les représentantes et les représentants des médias à la cérémonie de remise des Prix de la langue française aux récipiendaires de l'année 2024. Pour l'occasion, elles seront accompagnées de la commissaire à la langue française, Noémie Dansereau-Lavoie.

Au cours de cette cérémonie, qui se déroulera sous la présidence d'honneur de M. Dany Laferrière, membre de l'Académie française et écrivain, la Ville de Montréal reconnaîtra les personnes et les groupes dont les initiatives contribuent de façon importante au rayonnement du français dans la métropole.

Date : Le jeudi 28 novembre 2024



Horaire : 16 h 30 Accueil des médias







17 h Accueil des invités et début de la cérémonie



Allocution de Valérie Plante, mairesse de Montréal



Allocution de Dany Laferrière, président d'honneur, membre de l'Académie française et écrivain



Remise des prix



Photographies







18 h Photographie officielle des personnes et organisations lauréates 2024 et entrevues individuelles





Lieu : Hôtel de ville de Montréal

Hall d'honneur

275, rue Notre-Dame Est



Les représentantes et les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont invités à confirmer leur présence à [email protected].

Les médias accompagnés d'une caméra doivent installer leurs équipements au plus tard avant 17 h, heure d'arrivée prévue des personnes et organisations lauréates et autres personnes invitées.

Les médias qui souhaitent réaliser des entrevues individuelles avec les personnes et organisations lauréates doivent transmettre une demande à cet effet au plus tard le 28 novembre à 13 h, à l'adresse suivante : [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]