AVIS AUX MÉDIAS - Réaction de la FMSQ au dépôt du projet de loi spécial

MONTRÉAL, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), le Dr Vincent Oliva, réagira au dépôt du projet de loi spécial du gouvernement du Québec, aujourd'hui à 13 h 45, devant le CHUM au Square Viger.

Qui : Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ

Où : au Square Viger devant le CHUM, tout près du Café Viger.

Quand : 13 h 45

Quoi : Réaction du président de la FMSQ au plus récent dépôt du projet de loi spécial du gouvernement du Québec

