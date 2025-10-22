AVIS AUX MÉDIAS - Réaction de la FMSQ à la dernière proposition gouvernementale

MONTRÉAL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), le Dr Vincent Oliva, commentera la plus récente offre du gouvernement du Québec dans le cadre du renouvellement de l'Accord-cadre, aujourd'hui à 15 h 30, au 30e étage de la tour Est du Complexe Desjardins à Montréal.

Qui : Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ

Où : 30e étage, tour Est du Complexe Desjardins, 150 Rue Sainte-Catherine O, Montréal, H2X 3Y2

Quand : 15 h 30

Quoi : Réaction du président de la FMSQ à la plus récente proposition du gouvernement du Québec dans le cadre du renouvellement de l'Accord-cadre

SOURCE Fédération des médecins spécialistes du Québec

Renseignements : Pâris Psychogyios, conseiller aux affaires publiques, 514 947-9523, [email protected]