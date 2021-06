AVIS AUX MÉDIAS - Raymond Chabot Grant Thornton lance le diagnostic de la santé globale entrepreneuriale

MONTRÉAL, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Dans un contexte d'affaires en constante évolution, particulièrement en cette période de relance, les entrepreneurs doivent composer avec des réalités changeantes et de nouvelles priorités, s'adaptant à la vitesse grand V aux nouvelles normes et aux besoins évolutifs de la clientèle. Puisque certains entrepreneurs éprouvent de la difficulté à s'adapter, et que ceux qui le font plus naturellement en ressortent parfois avec une certaine détresse psychologique, Raymond Chabot Grant Thornton est fière de regrouper des services clés dans une offre unique et novatrice : la santé globale entrepreneuriale.

Cette nouvelle offre, dont le cœur consiste en un diagnostic complet de l'entreprise autour de 7 « stresseurs » stratégiques organisationnels, permet de cibler les enjeux clés qui peuvent compromette la croissance et la pérennité de l'organisation, tout en apportant des solutions personnalisées et adaptées à l'entreprise et à l'entrepreneur afin qu'il soit bien psychologiquement pour diriger avec succès.

Afin d'illustrer chacun des 7 éléments essentiels (« stresseurs »), 7 entrepreneurs livrent des témoignages basés sur l'expérience vécue par le biais d'entrevues authentiques. Des capsules sont disponibles dès ce jeudi 10 juin et au fil des prochains jours. Pour un aperçu, cliquez ici.

La gestion des liquidités et de la solvabilité : Louis Garneau, basé à Québec Une gestion saine pour une main-d'œuvre en santé : InterFonction, basé à Sherbrooke Stabiliser et optimiser les ventes : Purdel, basé au Bic Gérer les approvisionnements et les opérations : Entreprise Prémont, basé Louiseville Investir dans la technologie et la cybersécurité : EPSI, basé à Gatineau Surveiller les résultats et s'adapter : Fournier & Fils, basé à Val-d'Or Rassurer les parties prenantes : BC Assur, basé à Chicoutimi

« En aidant nos entrepreneurs très touchés sur le plan psychologique et opérationnel de leur entreprise en raison de la transformation rapide de l'environnement des affaires, notre firme contribue à ce qu'ils se départissent de toutes sources de stress (7 éléments essentiels « stresseurs ») pour qu'ils prennent les meilleures décisions. Cela dans l'optique de favoriser leur essor et leur pérennité dans un contexte en pleine mutation », explique le vice-président régional et leader national en relève et transfert d'entreprises, Éric Dufour.

