Les loyers explosent et la CAQ met le feu aux poudres

Les locataires de partout au Québec manifestent pour le droit au logement

MONTRÉAL, le 13 sept. 2025 /CNW/ - Les membres du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) lancent une journée nationale d'actions et de manifestations aujourd'hui. Partout au Québec -- de Montréal à Québec, en passant par l'Abitibi, Lanaudière et les Laurentides -- les locataires descendent dans la rue pour exiger une réforme réglementaire courageuse afin de stopper la crise de logement. Cette mobilisation souligne l'imminent dépôt d'une pétition signée par plus de 12 500 personnes, demandant la mise en place de mesures assurant un réel contrôle de loyer au Québec ainsi que le rejet du projet de règlement modifiant le calcul des augmentations de loyer déposé cette année par la ministre Duranceau.

Avant d'être réaffectée au Conseil du Trésor, l'ex-ministre de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, a présenté une deuxième version de son projet de règlement taillé sur mesure pour la CORPIQ et ses plus grands propriétaires. Faisant fi des critiques sur la méthode de calcul, ce nouveau projet ne propose aucune solution pour freiner l'augmentation astronomique des loyers permise par son gouvernement depuis maintenant plusieurs années.

« Le nouveau projet de règlement démontre encore une fois l'allégeance indéfectible de la CAQ au lobby immobilier. Résultat : la crise du logement continue de s'aggraver et le coût des loyers atteint des niveaux jamais vus. C'est une autre occasion ratée de défendre les locataires. Au contraire, ça confirme que leur priorité est de défendre les profits des propriétaires », dénonce Eloïse Bolduc, organisatrice communautaire au RCLALQ.

En effet, le nouveau projet de règlement propose encore de baser les hausses de loyers sur l'Indice des prix à la consommation, ce qui a pour effet d'augmenter significativement les montants payés par les locataires. Dans le but d'instaurer un véritable contrôle des loyers bénéfique à toustes, les associations des locataires et les comités logement de partout au Québec réitérons nos demandes :

Le rejet du projet de règlement actuel ;

L'élaboration d'un nouveau règlement visant un véritable contrôle des loyers, axé sur la variation des dépenses d'exploitation ;

L'instauration d'un plafond absolu aux augmentations annuelles de loyer ;

L'obligation des locateurs à s'adresser au TAL pour justifier toute hausse supérieure au taux fixé ;

La création d'un registre public des loyers, accessible gratuitement, permettant notamment aux locataires de connaître l'historique des loyers et des travaux majeurs ;

Le décret d'un gel des loyers jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement équitable.

« Les locataires ne se laisseront pas intimider par un gouvernement qui tourne le dos à leurs besoins. Si la nouvelle ministre Sonia Bélanger n'agit pas, nous serons de plus en plus nombreux et nombreuses à occuper l'espace public pour exiger un vrai contrôle des loyers », conclut Noémie Beauvais, organisatrice communautaire au RCLALQ.

À PROPOS DU RCLALQ

Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) représente plus d'une soixantaine d'organismes de défense des droits des locataires répartis sur le territoire québécois. Il œuvre depuis plus de 45 ans à la défense et à la promotion du droit au logement, en revendiquant des mesures de contrôle du marché, ainsi qu'un plus grand accès à la justice pour les locataires.

