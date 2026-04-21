AVIS AUX MÉDIAS - RAPPEL - 9e Féminicide: point de presse de Québec solidaire, d'artistes et d'activistes féministes

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que la cheffe parlementaire de Québec solidaire Ruba Ghazal, l'autrice, animatrice, actrice et conférencière Ingrid Falaise, la coresponsable des dossiers politiques du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale Louise Riendeau, ainsi que les députées solidaires Manon Massé et Alejandra Zaga Mendez, feront un point de presse aujourd'hui, le mardi 21 avril à 10h, devant les bureaux montréalais de la première ministre du Québec, au 770 Rue Sherbrooke Ouest.

Faisant suite à une lettre ouverte à l'initiative de Mme Ghazal signée par plus de 600 personnes dont plusieurs personnalités publiques de divers horizons, elles y interpelleront la nouvelle première ministre Christine Fréchette pour lui demander des actions urgentes et concrètes pour sauver des vies.

Seront notamment présentes:

- Ruba Ghazal

- Ingrid Falaise

- Louise Riendeau

- Manon Massé

- Alejandra Zaga Mendez

- Safia Nolin

- Claire Pommet (Pomme)

- Rebecca Déraspe

- Laïma Abouraja Gérald

- Anicée Ouellet

- Martine Delvaux

- Michèle Ouellette

- Annie Laurin

- Sony Carpentier

AIDE-MÉMOIRE

Date: 21 avril 2026

Heure: 10h

Lieu: 770 Rue Sherbrooke O, Montréal

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]