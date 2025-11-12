Avis aux médias - Prise d'images afin de souligner une étape importante concernant les travaux au pont Laviolette

QUÉBEC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une prise d'images afin de souligner une étape importante concernant les travaux au pont Laviolette.

Pour l'occasion, M. Julien sera accompagné du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, ainsi que du député de Drummond-Bois-Franc, M. Sébastien Schneeberger.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 13 novembre 2025



HEURE : 13 h 30



LIEU : Près du pont Laviolette

Au bout de la rue du Pont

Lien Google Maps : 7219 Rue du Pont

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]