Avis aux médias - Présentation du Plan Montréal 2050 : vers un Montréal plus inclusif, vert et sécuritaire

MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, le responsable de l'urbanisme et de l'itinérance au sein du comité exécutif, Robert Beaudry, et la responsable du transport et de la mobilité, Sophie Mauzerolle, invitent les représentantes et les représentants des médias à la présentation Plan d'urbanisme et de mobilité 2050, le plan qui guidera la Ville pour bâtir le Montréal de demain.

Date: Le mardi 11 juin 2024



Heure: 8 h 30 Séance d'information technique, suivie d'une période de lecture

11 h Conférence de presse





Veuillez noter que seuls les journalistes auront accès à la séance d'information technique. Les caméramans et photographes seront admis à la conférence de presse seulement.

Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]