AVIS AUX MÉDIAS - Présentation du bilan 2025-2026 d'Investissement Québec

Nouvelles fournies parInvestissement Québec
03 juin, 2026, 13:55 ET
MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Investissement Québec et sa présidente-directrice générale, Bicha Ngo, vous invite à assister à la présentation de son bilan.
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QUAND
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Le vendredi 5 juin 2026 à partir de 10 h
• Début de conférence : 10 h 30
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OÙ
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Montréal
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QUI
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Une période de questions suivra la présentation.
Veuillez noter que l'événement se tient en présentiel seulement. Les journalistes qui souhaitent être présents doivent obligatoirement confirmer leur présence avant le 4 juin à 10 h en écrivant au contact ci-bas. L'adresse précise de l'événement sera alors transmise.
SOURCE Investissement Québec
RENSEIGNEMENTS : William Jutras, conseiller principal, Burson pour Investissement Québec : [email protected]
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