AVIS AUX MÉDIAS - Présence du chef et des députés du Parti Québécois à Chicoutimi
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
01 oct, 2025, 12:08 ET
QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, les députés du Parti Québécois ainsi que la porte-parole nationale Méganne Perry Mélançon seront de passage à Chicoutimi le 9 et 10 octobre 2025.
Lors de leur séjour au Saguenay, la délégation du Parti Québécois profitera de l'occasion pour aller à la rencontre des citoyens de Chicoutimi et pour discuter des enjeux de la circonscription et de la région avec des intervenants locaux.
Le chef du Parti Québécois se rendra disponible pour les médias de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les journalistes intéressés pour une entrevue peuvent contacter Emmanuel Renaud.
L'horaire ci-dessous est sujet à des changements sans préavis.
AIDE-MÉMOIRE
Date : Jeudi 9 octobre 2025
- 12h00 : Conférence de Paul St-Pierre Plamondon à l'UQAC (Fermée aux médias)
Lieu : Université du Québec à Chicoutimi
- En après-midi : Rencontres et entrevues
- 18h00 : Rassemblement avec les citoyens
Lieu : Restaurant Blaxton Chicoutimi
1616, Boulevard Talbot, Chicoutimi, Qc, G7H 4C2
Date : Vendredi 10 octobre 2025
- En matinée : tournée médiatique de Paul St-Pierre Plamondon
- Journée complète : rencontres des députés et de la porte-parole nationale du Parti Québécois avec des intervenants locaux (Fermé aux médias)
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717 ou [email protected]
Partager cet article