AVIS AUX MÉDIAS - Présence du chef et des députés du Parti Québécois à Chicoutimi

QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, les députés du Parti Québécois ainsi que la porte-parole nationale Méganne Perry Mélançon seront de passage à Chicoutimi le 9 et 10 octobre 2025.

Lors de leur séjour au Saguenay, la délégation du Parti Québécois profitera de l'occasion pour aller à la rencontre des citoyens de Chicoutimi et pour discuter des enjeux de la circonscription et de la région avec des intervenants locaux.

Le chef du Parti Québécois se rendra disponible pour les médias de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les journalistes intéressés pour une entrevue peuvent contacter Emmanuel Renaud.

L'horaire ci-dessous est sujet à des changements sans préavis.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Jeudi 9 octobre 2025

12h00 : Conférence de Paul St-Pierre Plamondon à l'UQAC (Fermée aux médias)

Lieu : Université du Québec à Chicoutimi





En après-midi : Rencontres et entrevues





Rencontres et entrevues 18h00 : Rassemblement avec les citoyens

Lieu : Restaurant Blaxton Chicoutimi

1616, Boulevard Talbot, Chicoutimi, Qc, G7H 4C2

Date : Vendredi 10 octobre 2025

En matinée : tournée médiatique de Paul St-Pierre Plamondon





tournée médiatique de Paul St-Pierre Plamondon Journée complète : rencontres des députés et de la porte-parole nationale du Parti Québécois avec des intervenants locaux (Fermé aux médias)

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717 ou [email protected]