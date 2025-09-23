Avis aux médias - Près d'un an de retard pour le paiement des primes - L'APTS manifestera à Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Près d'un an après l'échéance prévue dans la convention collective, les primes négociées pour les professionnel•le•s et technicien•ne•s du réseau de la santé et des services sociaux n'ont toujours pas été payées dans leur entièreté.

Ce mercredi midi, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) manifestera à Sherbrooke pour dénoncer ce cafouillage inadmissible et maintenir la pression sur les employeurs.

Le président de l'APTS, Robert Comeau, sera disponible pour accorder des entrevues en marge de cette manifestation.

Aide-mémoire

Quoi : Manifestation de l'APTS Quand : Mercredi 24 septembre à 12 h 45 Qui : Robert Comeau, président de l'APTS Où : Aux abords de la rue King Ouest, entre le boulevard Lionel-Groulx et la rue Wilson, à Sherbrooke

