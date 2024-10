Avis aux médias - Première rue-école dans Ville-Marie

MONTRÉAL, le 17 oct. 2024 /CNW/ - La conseillère de Ville du district de Sainte-Marie et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle, invite les représentantes et représentants des médias à venir assister à l'arrivée des élèves dans la toute première rue-école de l'Arrondissement sur la rue de Rouen, entre les rues Sheppard et Chapleau, aux abords de l'école primaire Jean-Baptiste-Meilleur, en présence de sa directrice, madame Mariela Silvana Bianchi et de la directrice de la Société écocitoyenne de Montréal (SEM), madame Roxanne L'Écuyer.

Cette première rue-école a été implantée en projet-pilote par l'Arrondissement, avec le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), l'école Jean-Baptiste-Meilleur et la SEM afin de sécuriser la zone scolaire.

Pour Sophie Mauzerolle, conseillère de Ville du district de Sainte-Marie et responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal : « Je suis confiante que cette mesure aura un impact significatif sur la sécurité aux abords de l'école. Nous sommes ravis de mettre en place un espace où les élèves se sentiront encore plus en sécurité et où ils pourront s'amuser à l'entrée ou à la sortie des classes. »

Quand : Vendredi 18 octobre, à 7 h 45



Où : Rue de Rouen, entre les rues Sheppard et Chapleau



N.B. : L'événement se tiendra beau temps, mauvais temps.

SOURCE Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal)

Source : Patrick-Jean Poirier, Division des communications et des relations avec la communauté, Arrondissement de Ville-Marie; Renseignements : Ville de Montréal, Relations médias, [email protected]