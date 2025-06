PRIDDIS, AB, le 12 juin 2025 /CNW/ - Le 20 juin, la veille de la Journée nationale des peuples autochtones (21 juin), Postes Canada émettra un nouveau jeu de trois timbres en l'honneur de trois leaders autochtones : Julia Haogak Ogina, Sophie McDougall et Bruce Starlight. Ces timbres rendent hommage à leur engagement à préserver la culture et les langues des Inuit, des Métis et des Premières Nations.

Aîné et gardien du savoir, Bruce Starlight (né en 1947) se consacre depuis plus d'une cinquantaine d'années à la préservation de sa langue et de sa culture. Il est commissaire linguistique pour sa communauté et l'un des fondateurs du Tsúut'ínà Gunáhà Násʔághà, un institut voué à la préservation et à la revitalisation de sa langue maternelle.

Ce prochain jeu de timbres est le quatrième volet de la série pluriannuelle de Postes Canada sur les leaders autochtones. Lancée en 2022, la série souligne les contributions de leaders inuit, métis et des Premières Nations modernes qui ont consacré leur vie à préserver leurs cultures et à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones au Canada.

Les vignettes seront dévoilées et célébrées lors d'événements locaux distincts. Les dévoilements et célébrations des timbres consacrés à Julia Haogak Ogina et à Sophie McDougall auront lieu les 13 et 17 juin respectivement.

QUOI : Dévoilement du timbre en l'honneur de l'aîné et gardien du savoir Bruce Starlight



QUAND : Le jeudi 19 juin, à 11 h



OÙ : 7 Chiefs Sportsplex & Chief Jim Starlight Centre (à environ 20 minutes du centre-ville de Calgary)

Nation Tsuut'ina, 19, Bullhead Road, Priddis, Alberta

Field House

