AVIS AUX MÉDIAS - Possible grève à la Ville de Québec

QUÉBEC, le 20 mars 2024 /CNW/ - Les membres du Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec (SCFP 1638) ont voté à 98 % pour entamer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève. De plus, les salarié(e)s se sont voté une cotisation spéciale afin de financer leur mobilisation.

« Les 1340 membres veulent de la reconnaissance pour tous les efforts qu'ils déploient afin de bien faire fonctionner la Ville. Ils ne veulent pas de recul dans leurs conditions de travail et c'est ce que l'employeur leur demande à la table de négociation », d'expliquer Luc Boissonneault, président du SCFP 1638.

La convention collective des cols bleus de la Ville de Québec est échue depuis le 31 décembre 2023 et les parties négocient depuis plus d'un an, soit depuis le 2 février 2023. La conciliation n'a pas encore débuté.

Quoi : Conférence de presse sur le vote de grève à la Ville de Québec

Qui : Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec

Quand : Mercredi 20 mars, à 14 h

Où : Stationnement du 5050, boulevard des Gradins, Québec, G2J 1P8

« La ville de Québec est une ville admirable. Une ville à laquelle nous collons l'épithète de carte postale. Nos membres sont fiers de leur travail et veulent être reconnus afin de continuer à offrir des services indispensables et de qualité à la population », d'ajouter le président syndical.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 500 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, Service des communications, 514 831-3815, [email protected]