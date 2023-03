MONTRÉAL, le 16 mars 2023 /CNW/ - Le 17 mars, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé en vert, du coucher du soleil jusqu'à 21 h, pour célébrer la Saint-Patrick et souligner les contributions faites par les Canadiens d'origine irlandaise.

Note : Après 21 h, l'éclairage architectural reviendra à l'illumination bleu-vert qui réduit le risque de désorientation des oiseaux durant leur période de migration, qui se termine le 15 juin.

SOURCE Infrastructure Canada

