AVIS AUX MÉDIAS - POINT DE PRESSE - Les salarié-es du Zoo de Granby, en grève aujourd'hui

GRANBY, QC, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Le Syndicat national des salariés de la Société Zoologique de Granby-CSN, section maintenance et gardiens a déclenché la grève ce matin. Il s'agit, entre autres, de quelque 130 techniciens vétérinaires et soins animaliers, naturalistes-interprètes, mécaniciens, menuisiers ainsi que du personnel administratif du zoo.

Rappelons que les membres du syndicat ont voté la semaine dernière une banque de dix journées de grève à utiliser au moment jugé opportun. Les dernières rencontres de négociation n'ayant pas permis un déblocage significatif, le syndicat a donc décidé d'utiliser ce mandat aujourd'hui afin de bien marquer la détermination des travailleuses et des travailleurs à obtenir une bonne convention collective. Leur dernier contrat de travail est échu depuis 31 décembre 2023.

En négociation, les travailleuses et les travailleurs visent notamment à rendre les emplois plus attractifs et à combattre la précarité d'emploi. Rappelons que le syndicat donne l'assurance que les moyens de pression n'affecteront pas le bien-être des animaux.

Point de presse

Des représentantes et représentants du syndicat et de la CSN seront présents sur la ligne de piquetage devant le Zoo de Granby dès 10 h pour rencontrer les journalistes.

Quoi : 130 employé-es du Zoo de Granby en grève

Qui : la vice-présidente de la CSN, Katia Lelièvre et le secrétaire général du Conseil

central des syndicats nationaux de l'Estrie, Steve McKay

Quand : le 9 juillet, à 10 h

Où : devant le zoo, 1050 boulevard David-Bouchard N

Pour information : Jean-Pierre Larche, 514 605 0757 ou [email protected]