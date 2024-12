AVIS AUX MEDIAS - Point de presse du PLQ sur la traverse de Rivière-du-Loup

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, M. Monsef Derraji, informe les représentantes et les représentants des médias qu'il tiendra un point de presse le jeudi 12 décembre à Rivière-du-Loup. Le député libéral de Nelligan sera accompagné de l'initiateur de la pétition en faveur du maintien du service de traverse à Rivière-du-Loup, M. Marc Morin, du maire de la ville de Rivière-du-Loup, M. Mario Bastille et de la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Mme Claudette Migneault.

SUJET : Traverse de Rivière-du-Loup



DATE : Jeudi 12 décembre 2024



HEURE : 10h30



LIEU : Hôtel Levesque (Salon des Îles)

171, rue Fraser

Rivière-du-Loup (QC) G5R 1E2

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse - Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected] ; Alexandra Régis, Attachée de presse - Aile parlementaire de l'opposition officielle, (418) 571-6749, [email protected]