AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois - Présentation du troisième chapitre du Livre bleu
03 déc, 2025, 18:45 ET
QUÉBEC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois en matière de Réforme des institutions démocratiques, Pascal Paradis, tiendront un point de presse, le jeudi 4 décembre 2025 à 13h00.
Sujet: Présentation du troisième chapitre du Livre bleu : Avenir constitutionnel du Québec
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 4 décembre 2025
|
HEURE :
|
13h00
|
LIEU :
|
Salle Evelyn-Dumas (1.30)
|
Édifice Pamphile-Le May
|
Québec
