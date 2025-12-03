AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois - Présentation du troisième chapitre du Livre bleu

QUÉBEC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois en matière de Réforme des institutions démocratiques, Pascal Paradis, tiendront un point de presse, le jeudi 4 décembre 2025 à 13h00.

Sujet: Présentation du troisième chapitre du Livre bleu : Avenir constitutionnel du Québec

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 4 décembre 2025



HEURE : 13h00



LIEU : Salle Evelyn-Dumas (1.30)

Édifice Pamphile-Le May

Québec

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]