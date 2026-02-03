AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

QUÉBEC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député d'Arthabaska, Alex Boissonneault, ainsi que la députée de Terrebonne et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Économie, d'innovation, de développement économique régional et de PME, Catherine Gentilcore, tiendront un point de presse, le mercredi 4 février 2026 à 8h40.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 4 février 2026



HEURE : 8h40



LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]