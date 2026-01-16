AVIS AUX MÉDIAS - Caucus de la rentrée du Parti Québécois

QUÉBEC, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le chef et les députés du Parti Québécois se réuniront en caucus afin de préparer la rentrée parlementaire 2026, du mercredi 28 janvier au vendredi 30 janvier 2026 à Saint-Georges en Beauce.

Les députés et la porte-parole nationale seront présents à Saint-Georges à partir du 28 janvier en après-midi pour des rencontres. Le caucus de la rentrée débutera le 29 janvier à 9h00 à l'hôtel et centre de congrès Le Georgesville.

Le caucus se poursuivra jusqu'au vendredi 30 janvier. Une conférence de presse est prévue en début d'après-midi.

L'horaire ci-dessous est sujet à des changements sans préavis.

Lieu : Hôtel et centre de congrès Le Georgesville

300 118e Rue, Saint-Georges, QC G5Y 3E3

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le mercredi 28 janvier 2026

En après-midi - Rencontres de députés avec des intervenants et groupes de la région (fermé aux médias)

DATE : Le jeudi 29 janvier 2026

8h30 - Mêlée de presse et prise de photos pour les médias

9h00 - Début des travaux

16h - Fin des travaux

DATE : Le vendredi 30 janvier 2026

8 h 30 - Début des travaux

13 h - Point de presse et fin du caucus de la rentrée

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]