/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
16 janv, 2026, 07:30 ET
QUÉBEC, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, tiendra un point de presse, le vendredi 16 janvier 2026 à 9h30.
Sujet: Réaction du chef du Parti Québécois à la démission du premier ministre
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 16 janvier 2026
|
HEURE :
|
9h30
|
LIEU :
|
Salle Bernard-Lalonde (1.131)
|
Hôtel du Parlement
|
Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
Partager cet article