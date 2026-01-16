/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/

16 janv, 2026, 07:30 ET

QUÉBEC, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, tiendra un point de presse, le vendredi 16 janvier 2026 à 9h30.

Sujet: Réaction du chef du Parti Québécois à la démission du premier ministre

Le 16 janvier 2026

9h30


Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]

Aile parlementaire du Parti Québécois