AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de Services sociaux, Joël Arseneau, tiendra un point de presse, le mardi 7 octobre 2025 à 10h00.

Sujet : Dépôt d'une pétition pour un accès équitable des soins de santé dans les régions

Voici la liste des personnes qui seront présentes :

  • Robert Comeau, président de l'APTS (L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux)
  • Simon Dubé, représentant national APTS - Bas-Saint-Laurent
  • Kevin Newbury, représentant national APTS - Côte-Nord
  • Jenny Tardif, représentante nationale APTS - Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine
  • Carl Verreault, représentant national APTS - Abitibi-Témiscamingue

AIDE-MÉMOIRE

DATE :         

Le 7 octobre 2025

HEURE :       

10h00

LIEU :           

Hall principal


Hôtel du Parlement


Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717, [email protected]

