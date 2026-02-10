AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
10 févr, 2026, 18:46 ET
QUÉBEC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé, Joël Arseneau, ainsi que le député d'Arthabaska et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Immigration, d'Intégration et de Francisation, Alex Boissonneault, tiendront un point de presse, le mercredi 11 février 2026 à 8h00.
Sujets: Actualité du jour
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 11 février 2026
|
HEURE :
|
8h00
|
LIEU :
|
Salle Bernard-Lalonde (1.131)
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
Partager cet article