AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

Aile parlementaire du Parti Québécois

16 févr, 2026, 18:51 ET

QUÉBEC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois en matière de Cybersécurité et du numérique, Pascal Paradis, tiendront un point de presse, le mardi 17 février 2026 à 10h30.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE :

Le 17 février 2026

HEURE :

10h30

LIEU :

Salle Bernard-Lalonde (1.131)
Hôtel du Parlement
Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]

Aile parlementaire du Parti Québécois