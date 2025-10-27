AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

QUÉBEC, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, tiendra un point de presse aujourd'hui, le 27 octobre 2025 à 11h00.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 27 octobre 2025 HEURE : 11h00 LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

