AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

Nouvelles fournies par

Aile parlementaire du Parti Québécois

27 oct, 2025, 10:33 ET

QUÉBEC, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, tiendra un point de presse aujourd'hui, le 27 octobre 2025 à 11h00.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE :

Le 27 octobre 2025

HEURE :

11h00

LIEU :

Salle Bernard-Lalonde (1.131)


Hôtel du Parlement


Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]

Profil de l'entreprise

Aile parlementaire du Parti Québécois