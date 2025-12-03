AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
03 déc, 2025, 18:48 ET
QUÉBEC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et Services sociaux, Joël Arseneau, ainsi que le député d'Arthabaska et porte-parole du Parti Québécois en matière de Relations canadiennes, Alex Boissonneault, tiendront un point de presse, le jeudi 4 décembre 2025 à 8h00.
Sujets: Actualité du jour
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 4 décembre 2025
|
HEURE :
|
8h00
|
LIEU :
|
Salle Bernard-Lalonde (1.131)
|
Hôtel du Parlement
|
Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
