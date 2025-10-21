AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

QUÉBEC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de Services sociaux, Joël Arseneau, ainsi que le député d'Arthabaska porte-parole du Parti Québécois en matière de Relations canadiennes, Alex Boissonneault, tiendront un point de presse, le mercredi 22 octobre 2025 à 8h20.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 22 octobre 2025



HEURE : 8h20



LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]