AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

Aile parlementaire du Parti Québécois

03 nov, 2025, 18:02 ET

QUÉBEC, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député d'Arthabaska et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Affaires municipales, Alex Boissonneault, ainsi que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois en matière de Travail et d'Emploi, Pascal Paradis, tiendront un point de presse, le mardi 4 novembre 2025 à 10h30.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE :

Le 4 novembre 2025



HEURE :

10h30



LIEU :

Salle Bernard-Lalonde (1.131)


Hôtel du Parlement


Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717,  [email protected]

