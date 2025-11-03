AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois
QUÉBEC, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député d'Arthabaska et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Affaires municipales, Alex Boissonneault, ainsi que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois en matière de Travail et d'Emploi, Pascal Paradis, tiendront un point de presse, le mardi 4 novembre 2025 à 10h30.
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 4 novembre 2025
|
|
|
HEURE :
|
10h30
|
|
|
LIEU :
|
Salle Bernard-Lalonde (1.131)
|
|
Hôtel du Parlement
|
|
Québec
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
