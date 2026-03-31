AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de Services sociaux, Joël Arseneau, tiendra un point de presse, le mercredi 1er avril 2026 à 11h30.

Sujet : Présentation du projet de Loi sur l'assistance personnelle autodirigée pour les personnes handicapées

Voici la liste des personnes qui seront présentes :

Jonathan Marchand , activiste et défenseur des droits des personnes handicapées.

, activiste et défenseur des droits des personnes handicapées. Dominique Salgado, directeur général du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH) et secrétaire du CA de la COPHAN

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 1er avril 2026 HEURE : 11h30 LIEU : Hall principal

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717, [email protected]