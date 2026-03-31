AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
31 mars, 2026, 18:31 ET
QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de Services sociaux, Joël Arseneau, tiendra un point de presse, le mercredi 1er avril 2026 à 11h30.
Sujet : Présentation du projet de Loi sur l'assistance personnelle autodirigée pour les personnes handicapées
Voici la liste des personnes qui seront présentes :
- Jonathan Marchand, activiste et défenseur des droits des personnes handicapées.
- Dominique Salgado, directeur général du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH) et secrétaire du CA de la COPHAN
AIDE-MÉMOIRE
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DATE :
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Le 1er avril 2026
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HEURE :
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11h30
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LIEU :
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Hall principal
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Hôtel du Parlement
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Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717, [email protected]
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