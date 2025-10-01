AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
01 oct, 2025, 17:15 ET
QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Éducation, Pascal Bérubé, ainsi que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois en matière de Justice, Pascal Paradis, tiendront un point de presse, le jeudi 2 octobre 2025 à 8h20.
Sujets : Actualité du jour
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 2 octobre 2025
|
HEURE :
|
8h20
|
LIEU :
|
Salle Bernard-Lalonde (1.131)
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
Partager cet article